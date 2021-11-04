شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا حدث للإمدادات العالمية من النفط الخـام وسـوائل الغـاز خلال شهر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير التقديرات الأولية إلى ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط الخـام وسـوائل الغـاز الطبيعي خلال شهر أغسطس 2021 بنحو 598 ألف برميل يوميا، أي بنسبة 0.6 % مقارنة بمستويات الشهر السابق، لتصل إلى حوالي 97 مليـون برميل يوميا وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية لمنظمة "أوابك".

وأشار التقرير إلي ارتفاع إجمـالي إمدادات الـدول المنتجـة مـن خارج أوبك بنسبة 0.2 % ليصل إلى نحـو 64.5 مليـون برميل يوميا، كمـا ارتفعت إمدادات الـدول الأعضاء في منظمة أوبك بنسبة 1.5 % لتصل إلى نحو 32.5 مليون برميل يوميا .

أمـا فيمـا يخـص إمـدادات مجموعـة دول أوبـك + مـن الـنفط الخـام فقـد ارتفعـت خـلال شـهر سبتمبر 2021 بنحـو 991 ألـف برميل يوميا، أي بنسبة 2.7 % مقارنـة بمستويات الشهر السابق، لتصل إلى حوالي 38.4 مليون برميل يوميا، فقد ارتفعت إمـدادات الدول المنتجـة مـن خـارج أوبـك والأعضاء في مجموعة اوبك + بنسبة 2 % لتصل إلى نحـو 15.3 مليـون برميل يوميا.

كمـا ارتفعت إمدادات الدول العشر الأعضاء في منظمة أوبك ، وهي أعضـاء فـي مجموعـة أوبك +، بنسبة % 3.1 لتصل إلى نحو 23.1 مليون برميل يوميا .