شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لرواد الاعمال ..تعرف على كيفية الاستفادة من شبكة العلاقات الاجتماعية. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالنسبة لأصحاب المشاريع الناشئة، يصعب في الغالب مع بداية أي نشاط تجاري إنشاء قاعدة مستخدمين أو قاعدة عملاء بسرعة، هذا لأنك جديد في المجال وليس هناك الكثير ممن يعرفون منتجك أو الخدمة التي تقدمها، وهنا يمكنك الاستفادة من شبكتك الشخصية، حيث يمكنك أن تحصل على توصياتهم لعملاء محتملين، ولا حرج في طلب المساعدة من الأصدقاء والعائلة، حسبما نشرته صفحة رواد 2030.

هكذا نمت كل الأعمال الناجحة، حيث يستطيع أصدقاؤك إحالة منتجاتك أو خدماتك لأصدقائهم وزملائهم وأقرانهم.. إلخ، وبناء عليه تستطيع تكوين أول مجموعة من العملاء أو المستخدمين.

عادة ما يتبع بعض رواد الأعمال الجدد الأساليب التسويقية التقليدية مثل التسويق عبر الإنترنت، وتحسين الظهور في نتائج محركات البحث SEO بالنسبة للموقع، والملصقات، والمنشورات وغير ذلك الكثير وذلك يتوقف على طبيعة المنتج أو الخدمة التي تقدمها.

ولكن كل هذه الأساليب التسويقية تستغرق وقتًا طويلاً ونسبة نجاحها قد تكون منخفضة للشركات التي لا تتمتع بشعبية كبيرة.

وبالتالي سيكون الأشخاص الموجودين في محيطك وشبكتك الشخصية عاملًا حيويًا للحصول على الأساس المبدئي لقاعدة عملائك.

وأفاد معظم رجال الأعمال الناجحين أن حوالي 50% من العملاء جاءوا من شبكة العملاء الأوليين الذين عملوا على ترويج المنتج أو الخدمة بنجاح.