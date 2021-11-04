شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير السياحة: لا تهاون فى مخالفة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية اجتماعا مع مديرى الفنادق بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على متابعة مدى التزام المنشآت الفندقية والسياحية على مستوى الجمهورية بتطبيق الاجراءات الاحترازية واشتراطات السلامة الصحية وحرصها علي الحفاظ علي سمعة مصر السياحية وجودة الخدمات المقدمة بالمقصد السياحي المصري.

وحضر الاجتماع لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج، وخالد فتحي رئيس غرفة المنشآت الفندقية بمدينة الغردقة.

وخلال الإجتماع تم التأكيد على ضرورة إلتزام الفنادق والمنتجعات السياحية بالاجراءات الإحترازية والاشتراطات الصحية وضوابط السلامة الصحية للحفاظ على سلامة النزلاء من المصريين والسائحين وسمعة المنتج السياحى المصري.

كما أكد أن الوزارة لن تتهاون فى حق أى نزيل أياً كانت جنسيته كما أنها لن تتهاون مع أية منشأة فندقية تخالف الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية ولم تلتزم بجودة الخدمات المقدمة بها.

وأضاف أنه في حال وجود أي تجاوز أو إهمال لهذه الضوابط والاشتراطات سوف يتم مواجهته بكل حزم باتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى وقف تراخيص المنشأة وفقا للإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

كما أوضح أن الوزارة قامت بايفاد مجموعة من لجان التفتيش من الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والانشطة السياحية للمرور والتفتيش على كافة المطابخ بالمنشآت الفندقية بمدينة الغردقة للتأكد من إلتزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية، مؤكدا أنه في حال رصد أي تقصير باي فندق سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفندق ومديره وذلك منعا لحدوث أية مشكلات خلال الفترة القادمة.

وعقب الاجتماع حرص مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية على القيام بجولة تفقد خلالها عدد من المنشآت الفندقية الغردقة.