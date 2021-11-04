شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بوصول عدد شحنات الغاز المصدرة من إدكو لـ62 شحنة بنهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول أنه من المتوقع أن تصل عدد شحنات الغاز المسال المصدرة من مصنع إدكو للإسالة نحو 62 شحنة وذلك بنهاية العام الجاري.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ" الخليج 365 "أن هناك اتجاه لزيادة كمية التصدير من الغاز الطبيعي المسال.

وتمتلك مصر مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط فى دمياط وإدكو، مما يفتح آفاقا جديدة نحو تعظيم دور مصر الإقليمى كمحور لتجارة وتداول الغاز الطبيعى، ويساهم فى تحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية.

ويساهم تشغيل مصنع دمياط للإسالة فى تعزيز قدرة مصر على تصدير الغاز الطبيعى المسال إلى الأسواق الأوروبية، وجعلها مركزاً إقليمياً للطاقة فى شرق المتوسط.