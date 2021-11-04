شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 10 أرقام تكشف تطور الأنشطة المالية غير المصرفية فى أول 8 شهور من 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأنشطة المالية غير المصرفية، تطور كبير خلال أول 8 شهور من عام 2021، متأثرة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي ساهم في تحقيق العديد من المكاسب المتمثلة في تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتنافسية التصدير وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج المحلي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويقدم ”الخليج 365” أبرز 10 أرقام تكشف حجم التطور وهى:

1-بلغت عدد إصدارات أسهم تأسيس الشركات من خلال سوق المال 1259 إصدار بقيمة 29.97 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس عام 2021 بنسبة نمو 2.5% في عدد الإصدارات، ونسبة انخفاض 29.3% بقيمة التأسيس.

2- بلغت عدد إصدارات أسهم زيادة رأس المال 844 إصدار بقيمة 88.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس عام 2021 بنسبة نمو 49.4% في عدد الإصدارات، ونسبة زيادة 84.1% بقيمة التأسيس.

3- بلغت عدد إصدارات أسهم سندات التوريق 9 إصدارات بقيمة 5.54 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس عام 2021 بنسبة نمو 125% في عدد الإصدارات، ونسبة انخفاض 60% بقيمة التأسيس.

4- وافقت هيئة الرقابة المالية على إصدار واحد للسندات الخضراء بقيمة 1.6 مليار جنيه خلال أول 8 شهور في 2021.

5- 649.1 مليار جنيه إجمالي قيمة التداولات على الأوراق المالية عن الفترة من يناير إلى أغسطس عام 2021 بنسبة نمو 40.8%.

6- بلغ إجمالي أقساط شركات التأمين 32.977 مليار جنيه خلال أول شهور من 2021 بنسبة نمو 30.6%، وبلغ إجمالي التعويضات 14.8 مليار جنيه بنسبة نمو 12.9%.

7- 8.4 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس عام 2021 بنسبة نمو 19.9%.

8- بلغت عدد عقود التمويل العقاري 4057 عقدًا بإجمالي تمويل ممنوح من الشركات بقيمة 4.5 مليار جنيه بنسبة نمو 81% في عدد العقود، و168.7% في القيمة.

9- بلغت عدد عقود التأجير التمويلي 2394 عقدًا خلال الفترة من يناير إلى أغسطس عام 2021 بإجمالي تمويل ممنوح من الشركات بقيمة 52.4 مليار جنيه بنسبة نمو 48.2% في عدد العقود، و55.1% في القيمة.

10- بلغ إجمالي حجم الأوراق المخصمة 11.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس عام 2021 بقيمة 87.5%.