شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 10 أرقام تكشف تطور الأنشطة المالية غير المصرفية فى أول 8 شهور من 2021 والان مع تفاصيل الخبر
1-بلغت عدد إصدارات أسهم تأسيس الشركات من خلال سوق المال 1259 إصدار بقيمة 29.97 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس عام 2021 بنسبة نمو 2.5% في عدد الإصدارات، ونسبة انخفاض 29.3% بقيمة التأسيس.
2- بلغت عدد إصدارات أسهم زيادة رأس المال 844 إصدار بقيمة 88.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس عام 2021 بنسبة نمو 49.4% في عدد الإصدارات، ونسبة زيادة 84.1% بقيمة التأسيس.
3- بلغت عدد إصدارات أسهم سندات التوريق 9 إصدارات بقيمة 5.54 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس عام 2021 بنسبة نمو 125% في عدد الإصدارات، ونسبة انخفاض 60% بقيمة التأسيس.
4- وافقت هيئة الرقابة المالية على إصدار واحد للسندات الخضراء بقيمة 1.6 مليار جنيه خلال أول 8 شهور في 2021.
5- 649.1 مليار جنيه إجمالي قيمة التداولات على الأوراق المالية عن الفترة من يناير إلى أغسطس عام 2021 بنسبة نمو 40.8%.
6- بلغ إجمالي أقساط شركات التأمين 32.977 مليار جنيه خلال أول شهور من 2021 بنسبة نمو 30.6%، وبلغ إجمالي التعويضات 14.8 مليار جنيه بنسبة نمو 12.9%.
7- 8.4 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس عام 2021 بنسبة نمو 19.9%.
8- بلغت عدد عقود التمويل العقاري 4057 عقدًا بإجمالي تمويل ممنوح من الشركات بقيمة 4.5 مليار جنيه بنسبة نمو 81% في عدد العقود، و168.7% في القيمة.
9- بلغت عدد عقود التأجير التمويلي 2394 عقدًا خلال الفترة من يناير إلى أغسطس عام 2021 بإجمالي تمويل ممنوح من الشركات بقيمة 52.4 مليار جنيه بنسبة نمو 48.2% في عدد العقود، و55.1% في القيمة.
10- بلغ إجمالي حجم الأوراق المخصمة 11.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس عام 2021 بقيمة 87.5%.