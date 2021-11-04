شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 99.4 ألف مقطورة مرخصة فى مصر بنهاية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل إجمالي عدد سيارات النقل والمقطورات المرخصة نحو 1.4 مليون سيارة بنسبة 12.8% من إجمالي المركبات حتى نهاية ديسمبر عام 2020، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتشير البيانات إلى أن إجمالي عدد سيارات النقل المرخصة بلغ 1.3 مليون سيارة بنسبة 92.8%، وبلغ إجمالي عدد المقطورات المرخصة في مصر 99.4 ألف مقطورة بنسبة 7.2% من إجمالى سيارات النقل والمقطورات فى نهاية ديسمبر عام 2020.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، أن عدد التوك توك المرخص في مصر على مستوى الجمهورية بلغ نحو 274 ألف و984 ترخيص حتى نهاية ديسمبر 2020، وذلك من إجمالي حجم التراخيص الممنوحة للمركبات.

وأوضحت البيانات خريطة توزيع التوك توك المرخص على مستوى الجمهورية، حيث بلغ عدد الرخص الممنوحة للتوك توك في محافظات الوجه البحري نحو 172 ألف و956 توك توك متصدرة باقى الأقاليم، يليها محافظات الوجه القبلي بنحو 90 ألف و920 ترخيص توك توك، بالإضافة إلى 10 آلاف و434 ترخيص توك توك في المحافظات الحضرية، وأخيرا محافظات الحدود بنحو 674 ترخيص توك توك.

وبلغ إجمالي عدد المركبات المرخصة بمحافظات الجمهورية 10.8 مليـون مركبة في 31/12/2020 مقابل 11.5 مليون مركبة في 31/12/2019 بنسبة انخفاض قدرها 6.1٪، وجاءت محافظـة القــاهرة في المرتبــة الأولى حيث بلغت عدد المركـبات بها 2.4 مليون مركبة بنسبة 22٪ تليها محافظة الجيزة بعدد 1.2 مليون مركبة بنسبة 10.9٪.