شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أخر موعد لاستكمال مقدمات حجز الأراضى المميزة والأكثر تميزا بالمدن الجديدةً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت هيئة المجتمعات العمرانية، الشهر المقبل، كمهلة أخيرة لاستكمال سداد الأراضي المميزة والأكثر تميزا، بالمدن الجديدة وذلك في القرعات السابقة لمن سبق لهم التقدم لحجز الأرض ولم يسددوا مقدمات الحجز مع شرط عدم استرداد مبلغ جدية الحجز.

وأكد المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فررت منح مهلة لمدة شهرين من تاريخ الإعلان لاستكمال سداد مقدمات حجز قطع الأراضي السكنية الصغيرة التي تم طرحها بنظامي القرعة العلنية أو بأسبقية الحجز online، اعتباراً من عام 2017، ما عدا قطع أراضي الإسكان الاجتماعي، وذلك بالأسعار المعمول بها حالياً.

وأضاف نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه يتم تقديم الطلبات لجهاز المدينة التابع له القطعة للتعامل عليها بالأسعار المعمول بها حالياً، وذلك وفقاً للشروط الآتية: أن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتم تخصيصها للغير، وأن يكون مقدم الحجز ما زال تحت حساب قطعة الأرض حتى تاريخ الإعلان، والتنازل عن كافة الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة إن وجدت.

ولفت نائب رئيس الهيئة، إلى أن ذلك يأتى استجابة من الهيئة للطلبات المقدمة من المواطنين المخصص لهم قطع أراضٍ سكنية صغيرة، والتي تم طرحها بنظام القرعة العلنية أو بأسبقية الحجز online اعتباراً من عام ۲۰۱۷، ولم يتمكنوا من استكمال مقدمات الحجز.