شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: 61.5% من الذكور يستخدمون الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تقرير لوزاره التخطيط ان اجمالى نسبة الذكور تصل الى 61.5% و الذى تتراوح أعمارهم بين 15 و 74 عامًا يستخدمون الإنترنت، أما بالنسبة للإناث فإن هذه النسب تنخفض عن ذلك

واكد التقرير انه يوجد فجوة رقمية ليست بين البلدان بعضها وبعض، بل داخل كل بلد أيضًا،مما تؤدى هذه الفجوة الرقمية أيضًا إلى تفاقم الشمول المالي العادل والمساواة في الوصول إلى الخدمات المالية القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضح التقرير أنه وفقًا لمؤشر الجاهزية للشبكات الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى (NRI)، احتلت مصر المرتبة 115 من بين 134 دولة في المؤشر الفرعي حول "الفجوة الاجتماعية والاقتصادية في استخدام المدفوعات الرقمية" فى عام 2020.