شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية الأكثر استقبالا للواردات المصرية بـ 2 مليار و372 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر ميناء الإسكندرية قائمة الموانئ الأكثر استقبالا للواردات المصرية في شهر يوليو الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من ميناء الإسكندرية نحو 2 مليار و372 مليون و573 ألف دولار، بينما كانت 2 مليار و182 مليون و111 ألف دولار في شهر يوليو عام 2020، بزيادة بلغت نحو 190 مليون و462 ألف دولار.

وتشير بيانات الإحصاء إلى أن واردات ميناء بورسعيد بلغت 275 مليون و683 ألف دولار في يوليو الماضي، مقابل 437 مليون و68 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 161 مليون و385 ألف دولار، ثم واردات ميناء الدخيلة بواردات قيمتها 910 مليون و31 ألف دولار في يوليو الماضي، مقابل مليار و34 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 124 مليون و469 ألف دولار.

وكان ميناء الإسكندرية احتل المركز الثاني بقائمة الموانئ المصدرة للمنتجات المصرية، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية منه نحو 804 مليون و230 ألف دولار في يوليو الماضي، مقابل 442 مليون و126 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 362 مليون و104 ألف دولار، بينما كان ميناء السويس في صدارة قائمة الموانئ المصدرة للسلع والمنتجات المصرية في شهر يوليو الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية لصادرات الميناء نحو 820 مليون و123 ألف دولار، مقابل 333 مليون و764 ألف دولار في شهر يوليو عام 2020، بزيادة بلغت نحو 486 مليون و359 ألف دولار.