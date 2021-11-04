شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القطاعات الصناعية التى ارتفع إنتاجها أغسطس الماضى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن البيانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر أغسطس 2021، وتضمن أبرز القطاعات التي شهدت ارتفاعا وانخفاضا خلال تلك الفترة وفقا لما يلي:

وينشر ”الخليج 365” بالإنفوجراف القطاعات الاقتصادية المرتفعة والمنخفضة وفقا لما يلي:

بلغ الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية والاستخـراجية (بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية) 116.60 خلال شهر أغسطس 2021 (أولـي) مقابل 104.98 خلال شهر يوليو 2021 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 11.06٪.



الرقم القياسي للصناعات التحويلية

سجل الرقم القياسـي لصناعة الورق ومنتجاته 73.31 خلال شهر أغسطس 2021 مقارنة بشهر يوليو 2021 حيث بلغ 53.43 بارتفــاع قدره 37.20% وذلك بسبب الاستعداد لموسم المدارس.



صناعة الورق ومنتجاته

بلغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 121.72 خلال شهر أغسطس 2021، مقارنة بشهر يوليو 2021، حيث بلغ 104.26 بارتفاع قدره 16.75٪ وذلك لزيادة الطلب علي الأدوية وتلبية احتياجات السوق.



صناعة المستحضرات الصيدلانية

سجل الرقم القياسي لصناعة معدات النقل الأخرى 327.07 خلال شهر أغسطس 2021 مقارنة بشهر يوليو 2021، حيث بلغ 341.99 بنسبة انخفاض قدرها 4.36% وذلك يرجع إلى احتياجات السوق.