شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أرقام تكشف طبيعة المنضمين لـ"حملة المليون ريادى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت المرحلة الأولى من حملة المليون ريادى اقبالًا كبيرًا من الشباب، حيث انضم لها ثلاثون ألف متدرب منذ بداية الحملة.

وكان مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قد أطلق حملة "المليون ريادي" في إبريل الماضي، والتي تهدف إلى تأهيل مليون رائد أعمال والمساهمة في إنشاء 50 ألف شركة ناشئة بحلول عام 2030.

1- وصلت المحاضرات التي تم تشغيلها خلال المرحلة الأولى من البرامج التدريبية إلى أكثر من 187 ألف محاضرة

2- إجمالي دورات تدريبية تصل إلى نحو 38 ألف دورة

3- نسبة الذكور المسجلين بالحملة وصل إلى 67%، و33% للإناث.

4- بلغ عدد المنضمين للحملة من الحاصلين على الدكتوراة2.5%

5- و 7.8% من الحاصلين على الماجيستير والدراسات العليا

6- و 36.5% من خريجي الجامعات

7- وانضم للحملة عدد من ذوي الخلفيات المهنية المختلفة منهم 10% مؤسس شركة ناشئة، و 48% لديه عمل ووظيفة، و42% بدون عمل.

8- وبلغ 9% من المنضمين للحملة بسبب التغلب على التحديات في شركة ناشئة

9- و78% للتعرف على مجال ريادة الأعمال

10- و13% يرغبون في اطلاق شركة ناشئة

وصلت المحاضرات التي تم تشغيلها خلال المرحلة الأولى من البرامج التدريبية إلى أكثر من 187 ألف محاضرة إجمالي دورات تدريبية تصل إلى نحو 38 ألف دورةنسبة الذكور المسجلين بالحملة وصل إلى 67%، و33% للإناث.بلغ عدد المنضمين للحملة من الحاصلين على الدكتوراة2.5% و 7.8% من الحاصلين على الماجيستير والدراسات العليا و 36.5% من خريجي الجامعات وانضم للحملة عدد من ذوي الخلفيات المهنية المختلفة منهم 10% مؤسس شركة ناشئة، و 48% لديه عمل ووظيفة، و42% بدون عمل.وبلغ 9% من المنضمين للحملة بسبب التغلب على التحديات في شركة ناشئة و78% للتعرف على مجال ريادة الأعمال و13% يرغبون في اطلاق شركة ناشئة