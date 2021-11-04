شكرا لقرائتكم خبر عن البنك العربي الوطني ينظم برنامجا توعويا عن الثقافة المالية للجيل الناشئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم البنك العربي الوطني وبالشراكة مع مبادرة إنجاز السعودية وتزامنا مع اليوم العالمي للادخار، برنامجا توعويا في مجال الادخار المالي موجها للجيل الناشئ من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية إلى جانب عدد من طلاب الجامعات، تحت مظلة برنامج «قراراتي المالية»، والهادف إلى تعزيز ثقافة الادخار والتمويل الشخصي والائتمان وإعداد الميزانيات لدى هذه الشريحة من المجتمع.

وجاء هذا البرنامج ضمن سلسلة مبادرات البنك العربي الوطني المجتمعية والهادفة إلى تعزيز مستوى الثقافة المالية والمصرفية لدى مختلف شرائح المجتمع، انسجاما مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي لرؤية 2030.

وقد اشتمل البرنامج على تقديم محاضرات افتراضية لعدد 200 طالب وطالبة، تعرفوا خلالها على أبرز المفاهيم المتصلة بالمال والتمويل الشخصي والائتمان والدين والمدخرات، إلى جانب تحفيز المفهوم الاستثماري والادخاري للمتلقين عوضا عن السلوك الاستهلاكي، من خلال طرح أهمية الخطط المالية المستقبلية وإعداد الميزانيات.

كما استعرض البرنامج الذي شارك في تقديمه متخصصون من البنك العربي الوطني سلسلة من المحاور المرتبطة بالتخطيط المالي وتنمية المهارات الشخصية والعملية لخطط الإنفاق والاستثمار والادخار، فضلا عن المعايير اللازمة لاستكشاف الفرص الوظيفية المستقبلية وتنمية المهارات الذاتية لبناء مسيرة مهنية ناجحة.

ويأتي دعم البنك العربي الوطني لبرنامج «قراراتي المالية» ضمن مبادرات البنك الرامية إلى ترسيخ ثقافة الادخار وتعزيز التوعية المالية والاستثمارية لدى فئة الشباب السعودي، وتحفيز المهارات العملية والقيادية لديهم لتمكينهم من بناء مستقبل مهني مشرق.