شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر السوق الرئيسية تعاملات أمس الأربعاء، على تراجع بنسبة 0.6 % ليبلغ مستوى 11685 نقطة، وبتداولات بلغت 6.099 مليار ريال، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة 156.969 مليون سهم، بينما بلغ عدد الصفقات 304.795 صفقة.

وانخفض قطاع الطاقة بنسبة 0.82 %، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.35 %، والنقل بنسبة 1.54 %، والأدوية والتأمين بنسبة 0.60 %، و0.98 % على التوالي، وارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.16 %، فيما ارتفع قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.79 %.

وكان سهم صدر الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.96 %، تلاه رعاية بنسبة 4.06 %، وأكوا باور بنسبة 3.39 %، فيما كان الأكثر انخفاضا سهم ميدغلف للتأمين بنسبة 3.96 %، وكهرباء السعودية بنسبة 3.78 %، واللجين بنسبة 3.75 %.

وتصدر كيان السعودية أكثر الأسهم نشاطا بالكمية بنحو 13.116 مليون سهم، فيما جاء أكوا باور في صدارة الأسهم الأكثر نشاطا بالقيمة بنحو 568.535 مليون ريال.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية منخفضا بـ192.55 نقطة ليقفل عند مستوى 24922.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 40 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 570 ألف سهم تقاسمتها 1917 صفقة.