شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف»: توظيف 120 ألف سعودية في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، تركي الجعويني، أن تكامل الجهود مع القطاع الخاص لتمكين أبناء الوطن من الفرص الوظيفية بسوق العمل، أسهم في دعم توظيف 200 ألف شاب وشابة منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية الربع الثالث، فيما بلغ عدد الذكور 81 ألف مستفيد، والإناث 120 ألف مستفيدة.

وأضاف الجعويني: إن تلك الفرص جاءت بعد اتخاذ إجراءات أدت إلى تمكين تلك الكوادر من فرص العمل، من أهمها تحسين وتطوير برامج الدعم، وتعزيز وتفعيل الشراكة مع منشآت القطاع الخاص، وإطلاق مشروع جدية الباحثين عن عمل.

وأكد المدير التنفيذي للأعمال في هدف، فراس أبا الخيل، أن الصندوق يملك محفظة برامج متنوعة تدعم التوظيف والتدريب وتمكين واستمرارية فئات من الباحثين عن العمل، مشيرا إلى أن من برامج الصندوق: برنامج الدعم المالي للأجور الموجه للمنشآت، ويهدف إلى استقرار موظفي القطاع الخاص.

وأضاف أبا الخيل أن آلية الدعم تتفاوت حسب المناطق والمنشآت والمستفيدين، فيما يمكن البرنامج القطاع الخاص من خلق فرص وظيفية ودخول شباب وشابات الوطن لسوق العمل، مشيرا إلى أنه تم إجراء تحسين وتطوير على البرنامج في العام 2021، وكان له أثر في زيادة المستفيدين منه.

وأوضح أنه يوجد برنامج التدريب على رأس العمل «تمهير» وهو يساعد الموظف على كسب المهارات ويسهل دخوله إلى سوق العمل.