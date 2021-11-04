شكرا لقرائتكم خبر عن 568 مليون دولار واردات السلع الاستهلاكية المعمرة المصرية فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن واردات مصر من السلع الاستهلاكية المعمرة ارتفعت بشكل ملحوظ في يوليو الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 568 مليون و460 ألف دولار، مقابل 502 مليون و27 ألف دولار في شهر يوليو عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها 66 مليون و433 ألف دولار.

وأرجعت بيانات الإحصاء، ارتفاع واردات السلع الاستهلاكية المعمرة إلى ارتفاع واردات سلع من بينها سيارات الركوب والتي ارتفعت بنسبة 41٪ مقارنة بنفس الشهر عام 2020، حيث بلغت قيمة واردات سيارات الركوب نحو 278 مليون و563 ألف دولار في يوليو الماضي، مقابل 197 مليون و548 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 81 مليون و15 ألف دولار.

وارتفعت الواردات المصرية من التليفزيونات أيضا في شهر يوليو الماضي وبلغت نحو 54 مليون و899 ألف دولار، بينما كانت 17 مليون و470 ألف دولار في شهر يوليو عام 2020، بزيادة بلغت نحو 37 مليون و429 ألف دولار.

وارتفعت قيمة الواردات المصرية في شهر يوليو الماضي بنسبة 3.8٪، إذ بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 5.82 مليار دولار، مقابل 5.61 مليار دولار في نفس الشهر عام 2020.

وأيضا ارتفعت قيمة الصادرات المصرية بنسبة 31.5٪، حيـث سجلت 2.94 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي، مقابل 2.24 مليار دولار لنفس الشهر لعام 2020، نتيجة في قيمة صادرات بعض السلع ومنها اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 58٪، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 51.5٪، والملابس الجاهزة بنسبة 23.3٪، والأسمدة بنسبة 17.7٪.