شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الخضار والفواكه بالدمام.. تفاوت في الأسعار وغياب الرقابة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وخلال الجولة، قال بائع الفواكه والخضار حسين العلوان إن أعداد الوافدين وسيطرتهم على سوق الفواكه والخضار المركزي مستمر إلى هذه اللحظة وأعدادهم في تزايد، مشيرا إلى أنهم في حال علموا بأن الجهات المختصة ستدخل السوق يهربون لأيام ثم يعودون إلى عملهم المخالف، مطالبا بأن تكون هناك حملات مفاجئة لكشف المخالفين.

وأضاف العلوان: إن السوق ما زال يعاني نقص أجهزة الصرف الآلي واللوحات الإرشادية وسط غياب من الجهات المختصة، مشيرا إلى أن نسبة الأجانب في القطاع تمثل نحو 95 % من العمالة الموجودة بالسوق.

وأوضح أن الكشكات في السوق المركزي يمتلكها سعوديون لكنهم يأجرونها للأجانب، ويتحصلون على مبالغ ضئيلة تصل إلى 1500 شهريا، فيما يبلغ مكسب الوافد من تأجير الكشك نحو 10 آلاف ريال شهريا، مطالبا الجهات المسؤولة لسوق الفواكه والخضار بتوطين القطاع.

وقال محمد أبو شاهين بائع: إن السوق يعاني نقص الخدمات وعدم وجود لوحات تعريفية، فضلا عن عدم وجود تنظيم في أرقام الكشكات، إضافة إلى أن العمالة الوافدة تسيطر على السوق، مشيرا إلى أن الجهات الرقابية توقع مخالفات على العمالة السعودية في حين لا توقعها على الأجانب.

وأضاف أن العمالة المخالفة تدير السوق بشكل كامل، فيما يوجد كثير من المواطنين السعوديين يرغبون بالعمل في السوق إلا أنهم يتعرضون لمضايقات من الوافدين تدفعهم إلى العزوف عن العمل، مطالبا الجهات المعنية بتشديد الرقابة على السوق، خاصة أنه يعيش حاليا مرحلة الانتعاش في المبيعات بنسبة 70 %، فيما يجب وجود أجهزة صرف آلي داخل السوق لتنظيمه.

وقال المستهلك عادل القحطاني: إن أسعار الفواكه والخضار مختلفة ومتفاوتة، فيما تشهد أسعار الطماطم ارتفاعا إذ وصلت إلى 45 ريالا من أصل 20 ريالا قبل شهر ونصف الشهر، مشيرا إلى أن الأسعار تتفاوت من حل إلى آخر لعدم وجود رقابة على السوق، خاصة أن العمالة الوافدة تتلاعب في الأسعار.

وأفاد المستهلك سعدون خليل بأن أسعار الفواكه والخضار في مدينة الدمام متفاوتة، مشيرا إلى سعر الطماطم مرتفع، مقارنة بالخضراوات الأخرى دون مبرر، إذ كانت تتراوح ما بين 15- 20 ريالا قبل شهر، فيما تتراوح حاليا ما بين 35-45 ريالا، مطالبا الجهات المعنية بتخفيض الأسعار لتكون مناسبة للجميع والحد من تلاعب العمالة الوافدة في الأسعار.

وكانت ”الخليج 365” قد نشرت في عدد الأحد 29 أغسطس تقريرا عن جولة أجرتها في السوق، وشكا البائعون من عدم وجود رقابة على العمالة الوافدة، فضلا عن نقص الخدمات، فيما رد وكيل الأمين لشؤون البلديات والمشرف العام على الإدارة العامة للإعلام المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، على ما نشرته الجريدة، وأكد أن هناك لجانا لتوطين المهن، ولجانا لمكافحة التستر التجاري، تعمل باستمرار على ضبط المخالفين من الوافدين من خلال الجولات المفاجئة في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام.

وأشار إلى أن الأمانة تسعى من خلال الإدارة العامة لشؤون الأسواق، للتطوير المستمر للسوق، كونه مركز جذب للمواطنين والمقيمين، ويمثل مركزا تجاريا للخضار والفواكه، ومحطة للتسويق والإمداد للأسواق، لافتا إلى وجود خطط سنوية تنفذها الإدارة العامة لشؤون الأسواق، وذلك للتوسع في الأنشطة وإعطاء فرص تنافسية إضافية للمزارعين لتسويق منتجاتهم وتوسيع مواقعهم وتهيئة بيئة مناسبة للعمل.

كشفت جولة ميدانية أجرتها ”الخليج 365” على سوق الفواكه والخضار المركزي في مدينة الدمام عن تفاوت الأسعار وسط غياب للرقابة، بسبب استمرار سيطرة العمالة الوافدة، إضافة إلى نقص الخدمات التي تتمثل في عدم وجود أجهزة صراف آلي ولوحات تعريفية، وذلك بحسب قول الباعة داخل السوق.