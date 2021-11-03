شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تتصدر قائمة المحافظات فى تراخيص سيارات الخدمات العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ إجمالي عدد سيارات الخدمات العامة المرخصة في مصر نحو 128.7 ألف سيارة بنسبة 1.2% من إجمالي المركبات الحاصلة على ترخيص على مستوى الجمهورية حتى نهاية ديسمبر 2020.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد جاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولي من حيث التراخيص الممنوحة لسيارات الخدمة العامة، حيث بلغ عدد سيارات الخدمة العامة بها نحو 32.9 ألف سيارة بنسبة 25.5% من إجمالي التراخيص الممنوحة، ومحافظة جنوب سيناء في المرتبة الأخيرة، حيث بلغ عدد السيارات بها نحو 1.3 ألف سيارة بنسبة 1% من إجمالي تراخيص سيارات الخدمة العامة حتى ديسمبر 2020.

وسجل إجمالي عدد المركبات المرخصة بمحافظات الجمهورية 10.8 مليـون مركبة في 31/12/2020 مقابل 11.5 مليون مركبة في 31/12/2019 بنسبة انخفاض قدرها 6.1٪، وجاءت محافظـة القــاهرة في المرتبــة الأولى حيث بلغت عدد المركـبات بها 2.4 مليون مركبة بنسبة 22٪ تليها محافظة الجيزة بعدد 1.2 مليون مركبة بنسبة 10.9٪، ثم محافظة الإسكندرية في المرتبة الثالثة بعـدد 677.2 ألف مركبة بنسبة 6.3٪ وجاءت محافظة جنوب سيناء في المرتبة الأخيرة حيث بلغت عدد المركبات بها 38.6 ألف مركبة بنسبة 0.4٪ من إجمالي المركـبات في 31/12/2020.

وبلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة 5.2 مليون سيارة بنسبة 48.2٪ من إجمالي المركبـات في 31/12/2020 وكان العدد الأكبر للسيارات الخاصة (ملاكي) حيث بلغت 4.8 مليون سيارة بنسبة 92.6٪ تليها سيارات الأجـرة بعدد 370.5 ألف سيارة بنسبة 7.1٪ وأقلها سيارات مؤقت بعدد 267 سيارة بنسبة 0.005٪ من إجمالي السيارات.