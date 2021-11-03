شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى لـ"رأى عام": تحسن واضح للجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادى، إن أهم شيء حدث بعد قرار تعويم سعر الصرف، هو توحيد سعر العملة، وهذا جزء مهم جداً، لأنه كان لدينا أكثر من سعر صرف في البنوك والسوق السوداء، وكان هناك أكثر من 80 مليار دولار موجودة في السوق السوداء، مما أثر بالسلب على السوق المصرى.

وأضاف الدكتور على الإدريسى، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأى عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأربعاء، أن قرار التعويم كان له إيجابيات في تحسن المصادر التجارية، وتحسن حجم الاحتياطي الأجنبي، حيث وصل حجم التحويلات من الخارج إلى أكثر من 40.8 مليار دولار خلال عام 2021.

وأشار إلى أن تحويلات المصريين بالخارج انعكست بشكل إيجابي على التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل وكالات تصنيف الائتمان، وهذا أثر بشكل إيجابي على السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه حدث تحسن بشكل واضح لسعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، خاصة خلال تداعيات فيروس كورونا، لافتاً إلى أن الدولة المصرية استطاعت الصمود خلال الجائحة وأن تحافظ على الاستقرار الاقتصادى رغم معاناة دول العالم.