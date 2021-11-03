شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه القناة: نسعى لحل مشكلة المياه الجوفية فى فنارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد مساء اليوم، اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، واللواء محمد أنيس سكرتير عام محافظة الإسماعيلية، المجاورة (14) بقرية فنارة بفايد لبحث أنسب الحلول لمشكلة أرتفاع منسوب المياة الجوفية بالقرية، يرافقهما المهندسة مروة مدنى رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بمحافظة الاسماعيلية والنائب سامى سليم وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة الاسماعيلية وشركة محافظات القناة.

وخلال الزيارة تم تفقد عدد من المواقع بالمجاورة (14) بفنارة لدراسة المشكلة على أرض الواقع بحضور مدير مديرية الموارد المائية والرى ومديرية الزراعة والتوصل الى حلول جذرية للقضاء على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالقرية ، كما تم عقد لقاء من المواطنين والاستماع الى شكواهم.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت إلى ان شركة محافظات القناة حريصة على وضع حلول جذرية لحل المشكلات التى تعترض الخدمات المقدمة للمواطن فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى، مع توفير كافة الامكانات المالية والفنية والهندسية لوضع الحلول المناسبة ،حتى يشعر المواطن بتغيير جذرى فى الخدمات المقدمه له.