شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تهبط 5 جنيهات وعيار 21 بـ773 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم فى مصر، هبوطا بحوالى 5 جنيهات، لينزل الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسى فى سوق الذهب المصرى من 778 جنيها للجرام إلى 773 جنيها للجرام، مع هبوط السعر العالمى للذهب من 1792 دولارا إلى 1772 دولارا الآن وقت كتابة هذه السطور، وهناك إشارات من سوق الذهب العالمى إلى إمكانية حدوث تغيرات في أسعار الذهب خلال الساعات القادمة.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24 سجل 883.5 جنيه

عيار 21 سجل 773 جنيها

عيار 18 سجل 662.5 جنيه

الجنيه الذهب 6184 جنيها

أونصة الذهب 1772 دولارا.

أسعار الذهب اليوم سجلت هبوطا أكثر من 1% خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 3 نوفمبر لتلامس أدنى مستوى منذ منتصف تعاملات أكتوبر الماضي 1760 دولار، وتترقب الأسواق قرار الفدرالي الأميركي ويخشى المستثمرون أن يقوم الفدرالي بتقليص أسرع من المتوقع لإجراءات التحفيز التي اتخذها مع بداية أزمة كورونا لاحتواء تداعيات الأزمة.

وتشير التوقعات أن يقلص الفدرالي برنامج شراء الأصول بـ15 مليار دولار مقسمة إلى 10 مليارات دولار سندات خزانة و 5 مليارات دولار من الأوراق مالية المدعومة بالرهن العقاري.