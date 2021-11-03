شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 3-11-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 3-11-2021، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي 7.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 742.829 مليار جنيه.



إيقاف تداول 18 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 18 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم النصر للملابس والمنسوجات-كابو، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، المجموعة المصرية العقارية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، رواد السياحة-رواد، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، شارم دريمز للاستثمار السياحي، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، اميرالد للاستثمار العقاري، العربية للصناعات الهندسية، المصرية لنظم التعليم الحديثة، الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الإسماعيلية مصر للدواجن، التعمير والاستشارات الهندسية. إيقاف تداول 18 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 18 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم النصر للملابس والمنسوجات-كابو، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، المجموعة المصرية العقارية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، رواد السياحة-رواد، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، شارم دريمز للاستثمار السياحي، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، اميرالد للاستثمار العقاري، العربية للصناعات الهندسية، المصرية لنظم التعليم الحديثة، الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الإسماعيلية مصر للدواجن، التعمير والاستشارات الهندسية.

البورصة تخسر 7.8 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي 7.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 742.829 مليار جنيه. البورصة تخسر 7.8 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي 7.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 742.829 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 547.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 46.1 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.65% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.76%، والعرب على 10.59% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 38.16% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 191.9 مليون جنيه، 7.9 مليون جنيه، 72.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 14.5 مليون جنيه، 387.8 ألف جنيه، 257.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 11685 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.21% ليصل إلى مستوى 2068 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 13686 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 4577 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.79% ليصل إلى مستوى 2224 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.95% ليصل إلى مستوى 3209 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.64% ليغلق عند مستوى 4247 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1115 نقطة.

وصعدت أسهم 25 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 121 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، المجموعة المصرية العقارية، بالم هيلز للتعمير، سبيد ميديكال، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، حق الاكتتاب لشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى-2 وهي 390.8 ألف سهم، 479.1 ألف سهم، 18.7 ألف سهم، 550 ألف سهم، 16.1 مليون سهم، 161.1 ألف سهم، 343 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة أم أم جروب للصناعة والتحارة العالمية 120 ألف سهم، وباعت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 54058 سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، المجموعة المصرية العقارية، بالم هيلز للتعمير، سبيد ميديكال، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، حق الاكتتاب لشركة الدولية للصناعات الطبية-إيكمى-2 وهي 390.8 ألف سهم، 479.1 ألف سهم، 18.7 ألف سهم، 550 ألف سهم، 16.1 مليون سهم، 161.1 ألف سهم، 343 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة أم أم جروب للصناعة والتحارة العالمية 120 ألف سهم، وباعت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 54058 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المجموعة المصرية العقارية، 40 ألف سهم، 2000 سهم، 22.6 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، مصر للفنادق 567.4 ألف سهم، 6700 سهم، على التوالي.



أسهم الخزينة أسهم الخزينة أعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الأولى عدد 641.4 ألف سهم خزينة، وبذك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 0.16%، وشراء الثانية 50 ألف سهم وبذللك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.18%، وشراء الثالثة 62.4 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.06% من أسهم رأس المال. رجال الأعمالأعلنت المجموعة المصرية العقارية، شراء المساهم أحمد أيمن أحمد عدد 23.3 مليون سهم بسعر 5.23 جنيه بقيمة إجمالية 121.995 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 4.985% إلى 10.816%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية. رجال الأعمالأعلنت المجموعة المصرية العقارية، شراء المساهم أحمد أيمن أحمد عدد 23.3 مليون سهم بسعر 5.23 جنيه بقيمة إجمالية 121.995 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 4.985% إلى 10.816%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

واشترت المجموعة المصرية العقارية، 825 ألف سهم بشركة الرواد للسياحة بسعر 33.62 جنيه بقيكة إجمالية 27.7 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمتها من 1.8195% إلى 6.585%.