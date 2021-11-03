تفاهم سعودي عماني لتطوير الاقتصاد الرقمي وتبادل المعرفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، مع وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني المهندس سعيد المعولي، مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد لتطوير الاقتصاد الرقمي وتعزيز التعاون بين البلدين لتحقيق المعرفة والتنمية بما يعود بالنفع على البلدين.

وبحث السواحة، خلال اجتماعه بمكتبه بالوزارة أمس، مع الوفد العماني برئاسة المعولي، وحضور سفير سلطنة عمان لدى المملكة فيصل بن تركي آل سعيد، تعزيز أوجه التعاون بين البلدين في الاقتصاد الرقمي ومجالات الحكومة الالكترونية، والأمن السيبراني، والبريد والابتكار، التي أثبتت فيها المملكة قدرتها على تعزيز حضورها والوصول إلى مراكز متقدمة على مستوى العالم بفضل رؤيتها الطموحة 2030.

وستعمل مذكرة التفاهم على تعزيز التواصل بينهما وتبادل المعلومات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتطبيقها لتطوير الاقتصاد الرقمي وتنميته، وتعميق التعاون بينهما في عدد من المجالات تشمل التحول الرقمي الحكومي، وتطوير البنية الأساسية للاتصالات، إضافة إلى رعاية المواهب وبناء القدرات والتدريب، والاستثمار المشترك في قطاع البريد، إلى جانب مجالي حوكمة الاتصالات وتقنية المعلومات والشركات التقنية.

وعلى هامش اللقاء، أطلق السواحة والمعولي، المبادرة السعودية العمانية للمهارات الرقمية، الهادفة إلى تبادل أفضل الممارسات والخبرات والمشاركة في الاجتماعات وجلسات العمل المشتركة، وتنفيذ البرامج والمبادرات المشتركة، إضافة إلى تنمية المهارات الرقمية، وتأهيلها لتلبية متطلبات سوق العمل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لمواكبة الثورة الرقمية المتسارعة، والمساهمة في زيادة فرص العمل في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بجميع مجالاته. وتتضمن المبادرة عدة برامج تدريبية تشمل كلا من البيانات والذكاء الاصطناعي، وتصميم وتطوير البرمجيات، والبنية التحتية، والأمن السيبراني، والتقنيات المالية، وإدارة المشاريع التقنية، والتسويق الرقمي.

المبادرة السعودية العمانية للمهارات الرقمية

الأهداف:







تبادل الممارسات والخبرات



تنفيذ البرامج والمبادرات المشتركة



تنمية المهارات الرقمية وتأهيلها



زيادة فرص العمل في القطاع



أبرز البرامج التدريبية: