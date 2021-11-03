وزير الموارد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي التقى عبر تقنية الاتصال المرئي، بأعضاء اللجنة الصحية في لجان اتحاد الغرف التجارية السعودية بحضور عدد من وكلاء الوزارة وممثلي اللجنة. وأكد الراجحي خلال اللقاء، أهمية تعزيز الشراكة القائمة ما بين الجهتين، وسعي الوزارة إلى دعم القطاع الخاص لضمان نموه وتوسع أعماله، كما استعرض استراتيجية سوق العمل وبعض المبادرات المعنية بدعم القطاع الخاص.



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