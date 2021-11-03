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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استثمارية طرحتها أمانة الأحساء عبر منصة الاستثمار البلدي «فرص» خلال الربع الثالث من العام الحالي 2021. وأوضح أمين الأحساء المهندس عصام الملا أن الفرص الاستثمارية المطروحة تتضمن أنشطة ومجالات متعددة منها 49 نشاطا تجاريا، و4 مواقع للأنشطة المالية، و27 نشاطا صناعيا. وبين أن أبرز الفرص هي إنشاء وتشغيل وصيانة موقع «تشاليح السيارات السكراب» بمخطط المطيوي على مساحة 10000 م2، وإنشاء وتشغيل وصيانة مصنع «صناعات خفيفة ومتوسطة» بذات الموقع.

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