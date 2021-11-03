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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، أكد التزام المجموعة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ومواصلة تعزيز التعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة لتحقيق أولويات التنمية في الدول الأعضاء بالبنك البالغ عددها 57 دولة. جاء ذلك خلال لقائه مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، معربا عن اتجاه مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى القيام بأدوار أكثر تأثيرا على مستوى المنتديات العالمية، ولا سيما الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنتدى السياسي رفيع المستوى «HLPF».



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