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الدمام - شريف احمد - بمساحة تتجاوز المليون متر مربع

"تساوي" تبرم اتفاقية تطوير أراضٍ صناعية لكل من "مصادر" و"السعياني" و"عمار" في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية

أبرمت "تساوي" اتفاقية تطوير بنية تحتية لمشاريع صناعية في مدينة الظهران السعودية.

وستتولى "تساوي" إعداد الدراسات الأولية والنهائية للمشاريع، ووضع الاستراتيجية المهنية الشاملة لمراحل تطويرها المختلفة. وتقع المشاريع التي تعكف "تساوي" على تطويرها في مدينة الظهران السعودية قلب النفط العالمي النابض ومركزه الرئيس.

وستعمل "تساوي" على تطوير البنية التحتية الشاملة وإيصال الخدمات من الجهات ذات العلاقة وفق أسس هندسية واضحة تعمل على تطبيق أعلى المعايير المهنية لتحقيق استدامة وجودة للمنطقة المطورة، وقد أوكل ملاك المشروع شركة "مصادر العقارية" وشركة "السعياني العقارية" وشركة "عمار العقارية" أعمال التطوير المتكاملة لـ"تساوي" نظير ما تحفل به من إنجازات ومشاريع نوعية وفريق عمل متكامل وعالي المهنية.

من ناحيته أكد الأستاذ عبدالله العوفي الرئيس التنفيذي لشركة "مصادر العقارية" أن السوق العقاري بالمنطقة متعطش لمشاريع نوعية في مجال الصناعة والتخزين والإمداد وأعمال المستودعات بشتى استعمالاتها خاصةً في المنطقة الشرقية منطقة الصناعة والتجارة الأولى ومركز النفط العالمي وبالقرب من موانئ الخليج العربي.

بدوره أوضح الأستاذ حسين السعياني الرئيس التنفيذي لشركة "السعياني العقارية" إحدى الشركات المالكة للمشروع أن الاستحواذ على المشروع مر بالعديد من المراحل في دراسته من النواحي الفنية والمالية والسوقية حيث تبين جدوى المشروع وتم المضي في الاستحواذ عليه وتأهيل المقاولين لتطوير البنية التحتية للمشروع، مبينًا أن وقوع الاختيار على "تساوي" جاء لما تتمتع به الشركة من قدرات وإمكانيات لازمة لإدارة وتطوير وتسليم المشروع.

من جانبه أوضح الأستاذ فلاح القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة "عمار العقارية" المالك والمسوق للمشروع أن الهدف هو إضافة نوعية لتطوير البنية التحتية المخصصة للمستودعات وأعمال التخزين والإمداد بمعايير عالية وخدمات متكاملة جاذبة، حيث يوفر المشروع مناطق مخصصة للمستودعات وأخرى مخصصة للخدمات من مساجد وحدائق ومراكز تجارية، بالإضافة إلى مناطق مخصصة لسكن العمالة وفق مواصفات نوعية، ليشكل بذلك مشروعًا متكاملاً يقدم كافة التسهيلات المطلوبة للعمل والسكن والراحة والاستجمام.

وذكر الأستاذ عبدالعزيز الحميداني المدير العام لشركة "تساوي" أن اختيار ملاك المشروع لـ"تساوي" كمطور للمشروع يعتبر إضافة نوعية وداعمًا كبيرًا لنا نحو تحقيق المزيد من النجاحات، مشيرًا إلى أن المشروعات تصب جميعها في تحقيق رؤية 2030 نحو تنمية اقتصادية شاملة لكل قطاعات الأعمال وبالأخص السكني والصناعي حيث تعمل "تساوي" مع شركائها في تطوير أراض ذات استخدامات سكنية وصناعية وتجارية متنوعة.

وأضاف: إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "يحفظه الله"، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد وعرَاب رؤية الأمل والمجد 2030 يقدمون كافة التسهيلات لقطاع الأعمال وقطاع المقاولات بشكل خاص والهدف الأشمل هو اقتصاد مزدهر على كافة الأصعدة.

مشيرًا إلى أن "تساوي" تقوم بتطوير مشاريع نوعية في كل من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض وتعمل على توسيع جغرافية عملها لتشمل بقية مناطق المملكة بشكل مدروس لتساهم في النهضة السعودية الحالية.