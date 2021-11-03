شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون ريال لمشاريع النظافة بـ 31 حيّاً في تبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلمت أمانة منطقة تبوك اليوم، موقع نظافة المنطقة الأولى في مدينة تبوك لإحدى الشركات المتخصصة، التي تضم 31 حيّا بقيمة إجمالية تقدر بـ 102 مليون ريال.

ويهدف المشروع -الذي تم تدشينه اليوم بحضور مساعد الأمين للشؤون الفنية المهندس عادل الغزاوي ووكيل الأمين للخدمات الدكتور محمد بديوي- إلى تعزيز النظافة وتحسين الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة وتوفير خدمات حديثة بأعلى المواصفات العملية والرقابية لمتابعة نسبة الإنجاز وتتبع المركبات بنظام الـ GIS ومعدات غسيل الحاويات المغلق حفاظًا على الصحة العامة، حيث يضم المشروع الذي يمتد لخمس سنوات 37 معدة، ويعمل عليه 300 عامل ، وتشمل معداته ضواغط كبيرة ، وضواغط صغيرة، ووايتات، ومكانس، وبوبكات، وقلابات وشيول، إضافة إلى عدد من سيارات المراقبين لمتابعة أعمال النظافة على مدار الساعة.

وأكدت " الأمانة " حرصها على متابعة أعمال الشركات المعنية بنظافة الأحياء، وتقييم عملها، ومدى حرصها على تنفيذ بنود العقد المبرم بينها وبين الأمانة لضمان تقديمها لسكان تلك الأحياء الخدمة على أكمل وجه، مهيبةً بجميع المواطنين ضرورة التعاون مع مقدمي خدمة النظافة، وإخراج النفايات في وقتها المحدد، ووضع النفايات في أكياس ورميها في الحاويات المخصصة لذلك.