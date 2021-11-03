الاقتصاد

انخفاض أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين 

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الدمام - شريف احمد - هبطت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة، أثناء التعاملات اليوم، لتلامس أدنى مستوى في أسبوعين قبيل قرار حاسم من مجلس الاحتياطي الاتحادي، فيما يخشى المستثمرون أنه سينتج عنه تقليص أسرع من المتوقع لإجراءات التحفيز الضخمة التي اتخذها البنك المركزي الأمريكي، لاحتواء تداعيات جائحة كوفيد-19.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.40 % إلى 1762.00 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 1505 بتوقيت جرينتش، فيما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.53 % إلى 1762.10 دولارا للأوقية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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