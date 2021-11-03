شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هبطت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة، أثناء التعاملات اليوم، لتلامس أدنى مستوى في أسبوعين قبيل قرار حاسم من مجلس الاحتياطي الاتحادي، فيما يخشى المستثمرون أنه سينتج عنه تقليص أسرع من المتوقع لإجراءات التحفيز الضخمة التي اتخذها البنك المركزي الأمريكي، لاحتواء تداعيات جائحة كوفيد-19.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.40 % إلى 1762.00 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 1505 بتوقيت جرينتش، فيما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.53 % إلى 1762.10 دولارا للأوقية.