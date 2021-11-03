شكرا لقرائتكم خبر عن «الاستثمار العمانية» تشيد بالدور الفعّال لبرنامج «صنع في السعودية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد برنامج صنع في السعودية بالتعاون مع وزارة الاستثمار ممثلة ببرنامج ريادة الشركات الوطنية اجتماعًا مرئيًا مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية، لمناقشة الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات والاستفادة من تجربة برنامج "صنع في السعودية" في تحفيز الصناعات الوطنية وتشجيع المستهلكين على شراء السلع المحلية وتنمية الصادرات إلى الأسواق العالمية، بحضور عدد من قادة برنامج صنع في السعودية ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية ووزارة الاستثمار في المملكة.

ويأتي هذا الاجتماع انطلاقًا من دور وزارة الاستثمار وحرصها على التواصل وفتح آفاق التعاون مع نظرائها من الجهات الحكومية وممثلي الاستثمار في الدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى اهتمامها بزيادة التعاون الاستثماري داخل وخارج المملكة.

كما سلط الاجتماع الضوء على مستهدفات رؤية المملكة 2030- ورؤية عمان 2040- والفرص الطموحة لتعزيز التعاون بين الجانبين، والعمل على العديد من الأهداف الإستراتيجية لتنمية القطاع الصناعي.

من جانبه أشاد مسؤولو وزارة الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية، بحجم الجهود المبذولة والدور الفعال الذي يقوم به برنامج صنع في السعوِدية.

يشار إلى أن برنامج "صُنِع في السعودية" يهدف لزيادة الاستهلاك المحلي وحصة السوق للسلع والخدمات المحلية، وزيادة الصادرات السعودية غير النفطية في أسواق التصدير ذات الأولوية، والإسهام في تعزيز جاذبية القطاع الصناعي السعودي للاستثمار المحلي والأجنبي.