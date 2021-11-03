شكرا لقرائتكم خبر تأسيس مركز أعمال مسار لتسريع وتيرة تطوير الوجهة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، مالك ومنفذ وجهة «مسار»، مذكرة تفاهم مع بنك الرياض، لتأسيس مركز أعمال مشروع وجهة «مسار» بحيث يشمل مشاريع الشركة ومشاريع القطاع الخاص ويخدم المستثمرين من المنشآت والأفراد، وسيتم تطوير برامج مالية وغير مالية تخدم 15 ممكنا للأعمال، مثل التأسيسية والتشغيلية والتحول الرقمي والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد والبيئة الخضراء والطاقة المتجددة والمحتوى المحلي، مما يدعم استقطاب المستثمرين وتسريع وتيرة تطوير الوجهة التي تعد أحد أهم المشاريع الرائدة في مكة المكرمة.

ووقع المذكرة الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار ياسر أبوعتيق، والرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق السدحان.

وأوضح السدحان أن البنك سيقدم خبرته في تطوير البرامج الشاملة من خلال تأسيس المركز، وكذلك سيتم توفير الحلول الرقمية للمنشآت والزوار، بالإضافة للدعم التمويلي للمشاريع بمختلف أنواعها مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار أبو عتيق إلى أن هذا التعاون سيدعم تحقيق رؤية وأهداف الوجهة، كما سيسهم في ابتكار مبادرات متنوعة لدعم ممكنات الأعمال للأنشطة المتعلقة بالمشروع سواء المالية وغير المالية، وذلك في إطار الاستراتيجية الاستثمارية التي اعتمدتها الشركة أخيرا.

وعلى صعيد القيمة المضافة للمركز، فإنه سيشارك في تحقيق 33 هدفا من مستهدفات الرؤية و14 محورا اقتصاديا واجتماعيا، و10 مؤشرات عالمية في سهولة الأعمال، وتتوافق الشراكة بين شركة أم القرى للتنمية والإعمار وبنك الرياض مع برامج رؤية المملكة 2030 ومنها برنامج «شريك» و»خدمة ضيوف الرحمن» و»جودة الحياة» وكذلك الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.

يذكر أن وجهة «مسار» تؤسس لبنية تنموية متكاملة، تم تصميمها وفق معايير صناعة الوجهات الحديثة لتدعم المنظومة الاستثمارية للمئة عام المقبلة، ولتضمن عوائد استثمارية مستدامة جاذبة للاستثمار المؤسساتي طويل المدى، كما تدعم ريادتها في صناعة الوجهات الحضرية، كونها الأولى في مدينة مكة المكرمة. وتعتمد «مسار» في تحقيق هذه الرؤية على مفهوم الحركة الشاملة، عبر إيجاد بيئة تطويرية واستثمارية خارج نطاق المنطقة المحيطة بالحرم المكي الشريف، وتهيئة البيئة اللازمة لتحسين نمط حياة باستحداث خيارات جديدة تسهم في تعزيز جودة الحياة لسكان مكة المكرمة وضيوفها من الحجاج والمعتمرين.

القيمة المضافة للمركز:

