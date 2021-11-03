تأسيس مركز أعمال مسار لتسريع وتيرة تطوير الوجهة

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ووقع المذكرة الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار ياسر أبوعتيق، والرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق السدحان.
وأوضح السدحان أن البنك سيقدم خبرته في تطوير البرامج الشاملة من خلال تأسيس المركز، وكذلك سيتم توفير الحلول الرقمية للمنشآت والزوار، بالإضافة للدعم التمويلي للمشاريع بمختلف أنواعها مما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار أبو عتيق إلى أن هذا التعاون سيدعم تحقيق رؤية وأهداف الوجهة، كما سيسهم في ابتكار مبادرات متنوعة لدعم ممكنات الأعمال للأنشطة المتعلقة بالمشروع سواء المالية وغير المالية، وذلك في إطار الاستراتيجية الاستثمارية التي اعتمدتها الشركة أخيرا.
وعلى صعيد القيمة المضافة للمركز، فإنه سيشارك في تحقيق 33 هدفا من مستهدفات الرؤية و14 محورا اقتصاديا واجتماعيا، و10 مؤشرات عالمية في سهولة الأعمال، وتتوافق الشراكة بين شركة أم القرى للتنمية والإعمار وبنك الرياض مع برامج رؤية المملكة 2030 ومنها برنامج «شريك» و»خدمة ضيوف الرحمن» و»جودة الحياة» وكذلك الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
يذكر أن وجهة «مسار» تؤسس لبنية تنموية متكاملة، تم تصميمها وفق معايير صناعة الوجهات الحديثة لتدعم المنظومة الاستثمارية للمئة عام المقبلة، ولتضمن عوائد استثمارية مستدامة جاذبة للاستثمار المؤسساتي طويل المدى، كما تدعم ريادتها في صناعة الوجهات الحضرية، كونها الأولى في مدينة مكة المكرمة. وتعتمد «مسار» في تحقيق هذه الرؤية على مفهوم الحركة الشاملة، عبر إيجاد بيئة تطويرية واستثمارية خارج نطاق المنطقة المحيطة بالحرم المكي الشريف، وتهيئة البيئة اللازمة لتحسين نمط حياة باستحداث خيارات جديدة تسهم في تعزيز جودة الحياة لسكان مكة المكرمة وضيوفها من الحجاج والمعتمرين.
القيمة المضافة للمركز:
- يشارك في تحقيق 33 هدفا من مستهدفات الرؤية
- يسهم في تحقيق 14 محورا اقتصاديا واجتماعيا
- يدعم 10 مؤشرات عالمية في سهولة الأعمال
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