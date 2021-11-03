«نساند» تستثمر في قطاع المصادر المشعة المحلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة «نساند للاستثمار» اتفاقية لبناء وتشغيل مصنع في الدمام بالمنطقة الشرقية، لإعداد المصادر المشعة التي تستخدم على نطاق واسع في تطبيقات الاختبارات المتنقلة غير الإتلافية في القطاعات المختلفة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «نساند للاستثمار» المهندس فيصل البحير، أن الاتفاقية ستسهم في تحقيق أهداف الشركة لتطوير المحتوى المحلي، من خلال توطين جزء من صناعة المصادر المشعة، ما يدعم رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يركز على تحويل المملكة إلى قوة صناعية كبرى.

وبيّن أن الاتفاقية ستضفي تنوعا كبيرا على محفظة استثمارات شركة «نساند للاستثمار»، من خلال التركيز على أحد القطاعات الفريدة والواعدة، والإسهام في تطوير قطاع الاختبارات غير الاتلافية.

وتسعى شركة النظائر من خلال هذه المنشأة الجديدة إلى أن تصبح من أوائل الشركات المحلية التي تعمل في قطاع المصادر المشعة للتطبيقات الصناعية والطبية، ما سيسهم بشكل مباشر في سد احتياجات السوق المحلية.

وذكر وائل السبالي مدير عام شركة النظائر أن الاتفاقية مع نساند للاستثمار ستساعد على ترسيخ حضور شركته محليا وفتح الأبواب إلى الأسواق الإقليمية وتمويل نموها المستقبلي في هذا القطاع، فضلا عن إيجاد حلول مبتكرة.

وإلى جانب استثمار شركة نساند للاستثمار، ستقدم سابك – من خلال مبادراتها لتوطين الإنتاج – الدعم لشركة النظائر في برامج تدريب موظفيها، مما يسهم في بناء القدرات المطلوبة وتنمية مهارات القوى العاملة المحلية بشكل عام.