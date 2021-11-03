شكرا لقرائتكم خبر إحالة متجرين للجنة مخالفات نظام التجارة الالكترونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويأتي ذلك بعد أن تلقت الوزارة 90 بلاغا على متجر الكتروني لبيع الأجهزة الالكترونية والكهربائية، و10 بلاغات على متجر في تطبيق (انستقرام) يبيع العبايات النسائية، تفيد بعدم التزامهما بتسليم المنتجات التي طلبها المستهلكون في الموعد المتفق عليه، ورفض إلغاء الطلبات وإعادة الأموال التي دفعها المستهلكون البالغة 228,934 ريالا.
ورصدت الوزارة المخالفات على المتجرين وأحالتهما إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الالكترونية.
ويحمي نظام التجارة الالكترونية حقوق المستهلك، ويمنحه حق إلغاء الطلب في حال تأخر المتجر عن التسليم أو التنفيذ لأكثر من 15 يوما من تاريخ التعاقد، أو عن الموعد المتفق عليه.
وتصل عقوبات نظام التجارة الإكترونية إلى الغرامة بمليون ريال، وحجب وإغلاق المتجر المخالف، والمنع من مزاولة النشاط.
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