شكرا لقرائتكم خبر واعد تمول أمد للكيماويات بـ5 ملايين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافقت «واعد»، ذراع ريادة الأعمال في أرامكو السعودية، على منح قرض تمويلي بقيمة 5 ملايين ريال لشركة أمد للكيماويات، التي تعد من أوائل الشركات السعودية مصنعة للكيماويات ومواد الطلاء ذات التأثير المنخفض على البيئة، لاستخدامها في مجال الصناعات البحرية.

وسيساهم القرض في تزويد شركة أمد بالتمويل اللازم، لإنشاء مصنعها الجديد المختص بإنتاج المواد الكيماوية التي تتوافق مع المعايير البيئية المحددة من قبل المنظمة البحرية الدولية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، والمسؤولة عن الإشراف على أنشطة الشحن الدولية.

وتخطط الشركة لإنشاء مصنعها قرب رأس الخير في منطقة الجبيل، والتي ستضم مجمع الملك سلمان البحري قريبا بعد انتهاء بنائه ليكون أحد أكبر مراكز بناء السفن على مستوى العالم. كما سيمكن خط الأعمال الجديد في الشركة من تقليل النفايات الصناعية والمواد الملوثة، تحديدا في القطاعين الملاحي والبحري.

وأكد رئيس مجلس الإدارة في شركة أمد هزاع القحطاني، أهمية دعم واعد في تمكين مبادرات الشركة الخضراء، وقال «نفخر في أمد بكوننا من أوائل الشركات السعودية في مجال تصنيع المواد الكيميائية الخضراء التابعة للمعايير البيئية العالمية.

ويأتي دعم واعد لشركتنا بمثابة حافز لتمكيننا من توسع أنشطتنا حول المملكة، وتنمية خدماتنا في سوق عالمي يمثل فرصا عدة للشركات المحلية».