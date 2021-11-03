شكرا لقرائتكم خبر 201 ألف سعودي يلتحقون بالقطاع الخاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأبان الصندوق أن عدد المستفيدين الذكور من خدمات وبرامج دعم التوظيف للفترة ذاتها بلغ 81 ألفا، فيما وصل عدد المستفيدات الإناث إلى 120 ألف مستفيدة.
وتركز استراتيجية عمل الصندوق على تطوير وتكامل الجهود وتعزيزها مع الشركاء في منشآت القطاع الخاص لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية في سوق العمل، إضافة إلى تطوير وتحسين برامج ومبادرات الدعم والتمكين الموجهة للقوى الوطنية من الجنسين، واستحداث برامج جديدة ونوعية تتواكب مع احتياج ومتطلبات سوق العمل.
ويقدم «هدف» مبادرات وبرامج دعم تدريب وتوظيف وتمكين المواطنين والمواطنات ودعم المنشآت في كافة الأنشطة والقطاعات والمهن؛ ومنها برنامج دعم التوظيف، وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وبرنامج دعم النقل الموجه، ومنصة تسعة أعشار، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، وبرنامج دعم حضانات الأطفال (قرة)، وبرنامج دعم معاهد الشراكات الإستراتيجية، والمنصة الوطنية للتدريب الالكتروني (دروب)، وبوابة التطوير والتثقيف المهني (سبل)، ومبادرات دعم أخرى لتوطين قطاعات عدة في سوق العمل.
وفي السياق ذاته أكد الصندوق حرصه واستمراره على دعم تدريب وتوظيف وتمكين القوى الوطنية من الجنسين في مختلف المهن والأنشطة التي يتطلبها سوق العمل تماشيا مع رؤية المملكة 2030، عبر فروع ومراكز هدف المنتشرة حول المملكة.
دعم التوظيف
الفترة يناير ـ سبتمبر 2021
المستفيدون 201 ألف شاب وشابة
الذكور 81 ألفا
الإناث 120 ألفا
كانت هذه تفاصيل خبر 201 ألف سعودي يلتحقون بالقطاع الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.