صندوق التنمية الحضرية يعرض التجربة المصرية فى تطوير المناطق العشوائية فى اكسبو دبى

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القاهرة - سامية سيد - عرض صندوق التنمية الحضرية يعرض التجربة المصرية فى تطوير المناطق العشوائية، ضمن فاعليات اسبوع التنمية الحضرية فى دبى اكسبو 2020 ‎، بالتعاون مع سيمنس، شريك رقمنة البنية التحتية الرسمي لإكسبو 2020، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موائل الأمم المتحدة.

و‎يناقش أسبوع التنمية الحضرية والريفية سبل بناء المدن والفئات المستهدفة التي تخدمها هذه المدن، وعرض تجارب المنطقة العربية لبناء نموذج المدينة المستقبلية الذكية ‎ميسورة التكلفة لتكون حقا أساسيا وجزءا لا يتجزأ من توفير الفرص المتكافئة للجميع من أجل تحقيق التقدم والازدهار.

كان صندوق التنمية الحضرية قد أطلق فى وقت سابق تنفيذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية ومن قلب مدينة ادكو بمحافظة البحيرة، و يتم تنفيذ المشروع من خلال منحة مشتركة من الاتحاد الاوروبي وجمهورية المانيا الاتحادية ويدار المشروع برئاسة صندوق التنمية الحضرية الذي يمثل الشريك التنفيذي.

كما اشاد المهندس فرانسوا مينجليه مدير المشروع من الوكالة الالمانية للتعاون الدولي بتعاون المحافظة والمدينة في المشروع منذ بداياته.