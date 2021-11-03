شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 14 قطاعًا بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "السياحة" بنسبة 8.84% والان مع تفاصيل الخبر
كما تراجع قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.9%، أعقبه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.72%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.62%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.53%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاعات الخدمات التعليمية والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.99%، 0.22%، 0.07%، على التوالي.
وبلغ حجم التداول على الأسهم 547.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 46.1 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.65% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.76%، والعرب على 10.59% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 38.16% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.83%.
ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 191.9 مليون جنيه، 7.9 مليون جنيه، 72.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 14.5 مليون جنيه، 387.8 ألف جنيه، 257.8 مليون جنيه، على التوالي.
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 11685 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.21% ليصل إلى مستوى 2068 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 13686 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 4577 نقطة.
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.79% ليصل إلى مستوى 2224 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.95% ليصل إلى مستوى 3209 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.64% ليغلق عند مستوى 4247 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1115 نقطة.
وصعدت أسهم 25 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 121 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة.