شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 14 قطاعًا بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "السياحة" بنسبة 8.84% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع 14 قطاعًا على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 8.84%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 3.93%، يليه قطاعي خدمات النقل والشحن والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.32%، 3.13%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.59%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 2.49%، وهبط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.45%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.3%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.06%.

كما تراجع قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.9%، أعقبه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.72%، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.62%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.53%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاعات الخدمات التعليمية والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.99%، 0.22%، 0.07%، على التوالي.

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي 7.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 742.829 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 547.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 46.1 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.65% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.76%، والعرب على 10.59% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 38.16% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 191.9 مليون جنيه، 7.9 مليون جنيه، 72.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 14.5 مليون جنيه، 387.8 ألف جنيه، 257.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 11685 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.21% ليصل إلى مستوى 2068 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 13686 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 4577 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.79% ليصل إلى مستوى 2224 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.95% ليصل إلى مستوى 3209 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.64% ليغلق عند مستوى 4247 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1115 نقطة.

وصعدت أسهم 25 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 121 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة.