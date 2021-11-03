شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يدعو الدول العربية والأفريقية لمزيد من التحالفات لاستغلال الموارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بدور القطاع الخاص في التنمية والمشاركة في المشروعات بمختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية بالملتقى الثاني للتجارة العربية الأفريقية، معربا على تطلعه بأن يسهم الملتقى في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية والأفريقية في مختلف المجالات وخاصة مجال التجارة.

أضاف، أن العالم كله يعاني من آثار اقتصادية سلبية نتيجة تداعيات جائحة كورونا والأزمة المالية الجديدة التي خلقتها ولها وقع أكبر من أزمة عام 2008، حيث أدخلت الاقتصاد العالمي في حالة شديدة من الركود، وهو ما يستدعي تنسيقًا أكبر بين دول العالم كافة، ودول المنطقة العربية وقارتنا الأفريقية.

ودعا الدكتور مصطفى مدبولي جميع الدول العربية والأفريقية بعدم الاكتفاء بالتبادل التجاري بل العمل على عقد تحالفات استراتيجية تعمل على حسن استغلال موارد القارة الأفريقية والمنطقة العربية من موارد طبيعية وطاقات بشرية وغيرها مما يزيد من تنافسية اقتصاديات المنطقة ويوفر فرص عمل أفضل لشعوبنا.