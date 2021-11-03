شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 3-11-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 3-11-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي 7.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 742.829 مليار جنيه.

إيقاف تداول 18 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 18 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم النصر للملابس والمنسوجات-كابو، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، المجموعة المصرية العقارية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، رواد السياحة-رواد، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، شارم دريمز للاستثمار السياحي، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، اميرالد للاستثمار العقاري، العربية للصناعات الهندسية، المصرية لنظم التعليم الحديثة، الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الإسماعيلية مصر للدواجن، التعمير والاستشارات الهندسية. إيقاف تداول 18 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 18 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم النصر للملابس والمنسوجات-كابو، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، المجموعة المصرية العقارية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، رواد السياحة-رواد، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، شارم دريمز للاستثمار السياحي، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، اميرالد للاستثمار العقاري، العربية للصناعات الهندسية، المصرية لنظم التعليم الحديثة، الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، الإسماعيلية مصر للدواجن، التعمير والاستشارات الهندسية.

البورصة تخسر 7.8 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي 7.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 742.829 مليار جنيه. البورصة تخسر 7.8 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي 7.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 742.829 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 547.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 46.1 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.65% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.76%، والعرب على 10.59% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 38.16% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 191.9 مليون جنيه، 7.9 مليون جنيه، 72.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 14.5 مليون جنيه، 387.8 ألف جنيه، 257.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 11685 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.21% ليصل إلى مستوى 2068 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 13686 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 4577 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.79% ليصل إلى مستوى 2224 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.95% ليصل إلى مستوى 3209 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.64% ليغلق عند مستوى 4247 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1115 نقطة.

وصعدت أسهم 25 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 121 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بسعر إغلاق 1.089 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.61%.

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 3.870 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.75%.

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 5.830 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.37%.

- تعليم لخدمات الإدارة بسعر إغلاق 4.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.07%.

- العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا بسعر إغلاق 1.904 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.92%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 28.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 20%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 26.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.98%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 6.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.95%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 3.410 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.95%.

- حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2 بسعر إغلاق 6.150 جنيه بنسبة تراجع بلغت 18.54%.