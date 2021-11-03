شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يدعم جهاز تنمية المشروعات السيدات لعمل مشروعات صغيرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن جهاز تنمية المشروعات يوجه كل الدعم للسيدات الراغبات فى إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر، من خلال المساعدة في عمل دراسة للمشروع ومنحه التمويل فى وقت سريع، بل والعمل على تسويق هذا الإنتاج فيما بعد وإشراكه فى المعارض.

وقالت فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن 40 % من محفظة التمويل متناهي الصغر موجهة للسيدات في ظل اهتمام الجهاز بدعم مشروعات السيدات، ونصحت "نيفين بدر الدين" السيدات الراغبات في عمل مشروعات خاصة من المنزل، بالتوجه إلى أحد أفرع الجهاز المنتشرة في محافظات الجمهورية، للحصول على الدعم الفني والتمويل اللازم لهن، خاصة للحرف التراثية والمهنية.

وكشفت عن إقبال الشباب على مشروعات الإنتاج الحيواني والمشروعات الإنتاجية ومشروعات تجارية مثل السوبر ماركت، ولفتت إلى أن التعريفات الواردة بقانون 152 لسنة 2020 يعطي ثقل أكبر لقطاع التمويل متناهي الصغر، وسيكون هناك تركيز أكبر خلال الفترة القادمة على تمويل القطاع الإنتاجي لأنه أكثر قطاع يوفر فرص عمل.

وأعلن جهاز تنمية المشروعات، أنه مول خلال السنوات السبع الماضية ما يزيد عن 644 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر للسيدات، وهو ما يمثل 46% من إجمالي القروض التى وفرها الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال نفس الفترة، وقد أتاحت هذه المشروعات حوالى 734,6 ألف فرصة عمل بمختلف محافظات الجمهورية.