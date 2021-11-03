شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. 15 مرشحاً يتقدمون لانتخابات غرفة الشرقية عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقدم 15 مرشحاً لانتخابات مجلس إدارة غرفة الشرقية، حيث تضمنت قائمة الأسماء المرشحة، "سعد فضل البوعنين، حسين عبدالله المطيري، حمد حمود الحماد، سعد عادل المعمر، داود سليمان القصيبي، أحمد، عبدالمنعم العنيزين أحمد محمد الخواجة، سعدون خالد الخالدي، فهد هذال المطيري".

هذا بالإضافة إلى كل من "فواز فالح الهاجري، وحمد محمد البوعلي، وناصر عبدالعزيز الانصاري، ومحمد عبدالمحسن الراشد، وناصر راشد الهاجري، ومحمد هندي الهاجري".

الجدير بالذكر أن لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة غرفة الشرقية، كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي عبر حساب الغرفة التجارية في "تويتر"، عن تمديد مهلة قبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس لدورتها القادمة 1443-1447 هـ حتى نهاية غدا الخميس الموافق 2021/11/4.

ويشكل مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن ستة ولا يزيد على ثمانية عشر عضواً، فيما يعين وزير التجارة ثلث الأعضاء بالاتفاق مع وزير الصناعة والكهرباء، وتختار الجمعية العمومية الباقين بطريق الانتخاب، على أن يراعى تمثيل التجار والصناع بشكل عادل.