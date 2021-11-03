شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة السوق" توافق على طرح 30% من "تداول السعودية" للاكتتاب العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة السوق المالية، عن صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة "مجموعة تداول السعودية القابضة" طرح 36 مليون سهم للاكتتاب العام، تمثل 30 % من أسهم الشركة.

وأكدت الهيئة في بيان رسمي أنه سوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

كما نوّهت إلى أن موافقتها على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ القرار، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.