شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار: منتج سياحي متكامل للجمع بين الأنماط والمنتجات السياحية المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار عدداً من اللقاءات المهنية مع كبري منظمي الرحلات السياحية وشركات الطيران بالسوق الإنجليزي، وذلك خلال زيارة الوزير للعاصمة البريطانية لندن للمشاركة في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2021 والتي تنعقد خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر الجاري، ذلك بحضور عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحمد محسن الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في لندن والمُشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من فرنسا والصين ودول الإشراف التابعة لها.

وجاء من بين هذه اللقاءات مسئولي ومديري كل منEasyJet Group (EasyJet Airlines- EasyJet Holidays) والتي تعتبر واحدة من كبريات شركات الطيران العالمية وثاني أكبر شركات الطيران في أوروبا المنخفض التكاليف، ومجموعة تيوي TUI العالمية والتي تعد إحدى كبري منظمي الرحلات في العالم، والمدير التنفيذي والمدير الإداري ل Red Sea Holidays احد منظمي الرحلات البريطانية والمتخصصة في جلب السياحة الوافدة الي المقصد السياحي المصري من السوق البريطاني.

وخلال هذه اللقاءات، قام وزير السياحة والآثار باستعراض الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر لاستئناف الحركة السياحية الوافدة إليها بما يضمن سلامة السائحين والمواطنين والعاملين بالقطاع.

كما تحدث تفصيلاً عن المنتج السياحي المتكامل الذي تروج إليه الدولة المصرية للجمع بين أنماط ومنتجات سياحية مختلفة مثل السياحة الثقافية والسياحة الشاطئية لتمكين السائحين من الاستمتاع بمختلف الأماكن السياحية والأثرية التي يتميز بها المقصد السياحي المصري في ذات الرحلة.

ولفت إلى أنه يتم حالياً العمل على ربط وادي النيل بالبحر الأحمر عن طريق استحداث خطوط طيران داخلية تربط بين الأقصر وشرم الشيخ والغردقة وأسوان وأبو سمبل، مشيرا الى أن بداية من يوم 27 أكتوبر الجاري تم تشغيل أول خط طيران من مدينة شرم الشيخ إلى مدينة الأقصر بسعر تذكرة طيران تنافسي شامل الضرائب.

كما استعرض الحوافز التشجيعية التي تقدمها الدولة المصرية لدفع حركة السياحة الوافدة لمصر والتي من بينها برنامج تحفيز الطيران الجديد، ومنح تخفيض على أسعار وقود الطائرات ورسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية المقدمة في المطارات المصرية في المحافظات السياحية، مشيرا الي الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي بالمحافظات السياحية ومعظم المواطنين بها، وأنه جاري استكمال تطعيم المواطنين باقي المحافظات.

جدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار قد وصل قبل يومين الي العاصمة البريطانية لندن في زيارة استهلها بتفقد الجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة الذي انطلقت فعالياتها وتستمر حتى اليوم.