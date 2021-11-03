شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا ترتفع لمستويات قياسية جديدة مدعومة بنتائج الشركات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعات قياسية اليوم الأربعاء إذ عوضت نتائج إيجابية لأعمال الشركات في الفترة الأخيرة وارتفاع أسعار المعادن أثر تراجع أسهم قطاع النفط.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 %، في حين استقرت الأسهم العالمية على ارتفاعات قياسية ترقبا لتقليص مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لإجراءات التحفيز المرتبط بجائحة فيروس كورونا

وارتفع سهم بي.إم.دبليو الألمانية لصناعة السيارات 0.7 % بعدما أعلنت ارتفاع أرباحها الفصلية وإن كانت قد كررت تحذيرها من أزمة الرقائق العالمية.

وارتفع سهم شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا 5.2 % بعد أن عادت لتحقيق أرباح لأول مرة منذ الجائحة.

وقادت أسهم التعدين الخسائر، على المؤشر منخفضة 1.8 % مع تراجع أسعار الخام بعد أن أشارت بيانات من قطاع النفط إلى زيادة كبيرة في مخزونات الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.