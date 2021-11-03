شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الأسمنت اليوم.. والطن يتراوح بين 850-1100جنيه فى المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 3-11-2021 استقرارا في الأسواق لجميع الأصناف، وذلك وفقا لما أكدته الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، مشيرة إلى زيادة المعروض من الأسمنت.

وسجلت أسعار الأسمنت البورتلاندي تتراوح بين 850-1100جنيه للطن سعر المصنع وتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، الأسمنت "الأبيض" بين 2350-2450 جنيها للطن للمستهلك الأسمنت " المخلوط" بين 600 - 700جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن.

وكانت صادرات مصر من الأسمنت قد شهدت ارتفاع كبير لتسجل 347 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021 مقابل 115 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، ليصبح السمنت أبرز قطاعات مواد البناء المحققة قفزة كبيرة خلال 2021.

وجاء فى التقرير الشهري للمجلس التصديرى لمواد البناء، أن ساحل الغاج هي الأكثر استيرادا من مصر بما قيمته 54.9 مليون دولار مقابل 47 ألف دولار فقط في الفترة نفسها من العام الماضى، وجاءت ليبيا فى المركز الثانى من حيث الاستيراد من مصر بما قيمته 54.1 مليون دولار أول 9 أشهر من 2021.