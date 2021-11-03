شكرا لقرائتكم خبر عن 3.438 مليـون طـن صادرات الدول العربية من الغاز لليابان وكوريا الجنوبيـة والصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغت صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال إلى اليابان وكوريا الجنوبيـة والصين حـوالي 3.438 مليـون طـن خـلال شـهر أغسطس 2021 ، مسـتأثرة بحصـة 20.9 % مـن الإجمالي وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية بالأسواق العالمية أكتوبر 2021،لمنظمة "أوابك". وأشار التقرير إلي انخفاض المخزون التجاري النفطي في دول منظمة التعاون الاقتصـادي والتنميـة خـلال شـهر سبتمبر 2021 بمقدار 28 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالي 2796 مليون برميل. ولفت التقرير إلى انخفاض المخزون الإستراتيجي بمقدار 6 ملايين برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالي 1798 مليون برميل .