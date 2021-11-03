شكرا لقرائتكم خبر عن تصدير شحنة غاز مسال من مصنع إدكو للإسالة اليوم متجهة لكوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بقطاعالبترول، عن تصدير شحنة غازطبيعي مسال من مصنع إدكو للإسالة ليوم متجهة لكوريا الجنوبية .

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ" الخليج 365 " أن حجم الشحنة يبلغ حوالي 157 ألف متر مكعب غاز مسال.

وتمتلك مصر مصانع لإسالة الغاز على البحر المتوسط فى دمياط وإدكو، مما يفتح آفاقا جديدة نحو تعظيم دور مصر الإقليمى كمحور لتجارة وتداول الغاز الطبيعى، ويساهم فى تحقيق عائدات لصالح الاقتصاد المصرى وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية.

وخلال العام المالى 2020 / 2021 تم تصدير الغاز الطبيعى المسال إلى الأسواق العالمية بإجمالى 71 شحنة من مصنعى إدكو ودمياط لتصدير الغاز الطبيعى المسال على ساحل البحر المتوسط وذلك بعد استئناف العمل بمصنع دمياط بعد توقف دام 8 سنوات.