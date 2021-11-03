شكرا لقرائتكم خبر عن 3.2 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السخنة فى أكتوبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، على النحو الذى يساعد فى تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 6 آلاف و722 شهادة جمركية وارد نهائى بجمارك السخنة برئاسة حسام جاد المولى، بإجمالى 40 ألفًا و208 حاويات لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وإكسسوار حريمى، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات»، خلال شهر أكتوبر الماضى.

وأضاف التقرير، أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة بلغت 867 مليونًا و970 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالى 2 مليار و399 مليونًا و38 ألف جنيه.

أوضح التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السخنة، قامت بتصدير مشمول 1385 بيانًا جمركيًا خلال أكتوبر الماضى، معظم أصنافها من: «دريس برسيم، والرمال، والفوسفات، والفايبر جلاس، والرخام»، بقيمة إجمالية بلغت مليارًا و648 مليونًا و842 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 6 ملايين 404 آلاف جنيه.

أشار التقرير، إلى أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة بجمارك السخنة، خلال شهر أكتوبر الماضى بلغت نحو ٣ مليارات و267مليونًا و961 ألف جنيه.