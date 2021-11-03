شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم.. كيلو الكندوز يتراوح بين 145-165 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سوق اللحوم البلدى اليوم الأربعاء 3-11-2021 استقرارا لجميع الأصناف في ظل زيادة المعروض، وذلك وفقا لما اكدته شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

تراوحت سعر اللحوم البلدى بين 140-170 جنيها حيث سجل كيلو الكندوز 145-165 جنيها، وسجل الكيلو في بعض المناطق 130جنيها، وتراوح سعر كيلو المفروم بين 130- 160 جنيها.

أسعار السجق البلدى بين 120-140جنيها، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 145-170 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو.

أما بالنسبة للحوم الضأن فتتراوح سعر الكيلو بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو .