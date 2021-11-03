شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار البيض الأبيض والأحمر اليوم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت اليوم الأربعاء 3-11-2021 انخفاضا في أسعار البيض البلدى وذلك بعد ما نجحت الدولة في زيادة المعروض بالسوق بطرح كميات من بيض المائدة داخل منافذ التوزيع المختلفة لضبط أسعار السوق التي تخطت حاجز الـ 55 جنيها للطبق " الكرتونة" .

وانخفض سعر البيض الأبيض ليسجل 41 جنيها للكرتونة في المزرعة مقابل 42 جنيها للكرتونة، ويتراوح سعر المستهلك بين 45-48 جنيها، وانخفض سعر الكرتونة للبيض الأحمر ليسجل 42 جنيها في المزرعة مقابل 43 جنيها للكرتونة، ويتراوح سعر المستهلك بين 46-50 جنيها للكرتونة، وتراوح سعر كرتونة البيض البلدى في المزرعة55 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 58-60جنيها .

وسجلت كرتونة البيض الأبيض 42 جنيها في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 47-50 جنيها للكرتونة، وانخفض سعر كرتونة البيض الأحمر بين 43 جنيها فى المزرعة، ويصل السعر للمستهلك بين 48-51 جنيها للكيلو.