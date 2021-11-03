شكرا لقرائتكم خبر عن فوز قائمة رئيس غرفة صناعة الملابس في أول انتخابات باتحاد الصناعات بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز المرشحون في انتخابات غرفة صناعة الملابس الجاهزة بالتزكية في أولي جولات انتخابات الغرف الصناعية لدورة 2021-2025 بعد انتهاء الإجراءات، وفازت قائمة الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس بالتزكية.

وانطلقت اليوم أولي جولات انتخابات اتحاد الصناعات وحصل الخليج 365 على الجدول النهائي لانتخابات الغرف الصناعية لدورة 2021/2025، حيث تبدأ الانتخابات 3 نوفمبر2021 إلى 28 نوفمبر من الشهر ذاته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتنظيم انتخابات غرفتي الملابس الجاهزة والتطوير العقاري يوم 3 نوفمبر 2021، وتم حسم فوز قائمة الدكتور محمد عبد السلام بالتزكية.

ووفقا للقوائم النهائية المعلنة من اللجنة القانونية المشرفة علي الانتخابات، فقد بلغ عدد المرشحين 12 مرشحا، وهم فاضل مرزوق وحمدي الطباخ وحسام جبر وناجي سمير توما عن فئة المنشآت الكبيرة، ووليد الكفراوي وهاني سلام ومحمد عبد السلام ومحمد الصياد عن المنشآت المتوسطة وإيهاب العسكري وبهية نظيم وسامر رياض واحمد فوزي عن المنشآت الصغيرة وتم إعلان فوزهم.

وينص قانون اتحاد الصناعات ولائحته التنفيـذية علي انتخاب أربعة ممثلين عن كل فئة، علي أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بتعيين ثلاث أعضاء ليكتمل العدد القانوني لمجلس إدارة الغرفة، حيث يتم اجراء انتخابات داخلية لاختيار رئيس الغرفة وهيئة المكتب.